Una settimana tra Coppa e Campionato

E’ iniziata oggi una lunga e intensa settimana per il Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra ha iniziato oggi la breve preparazione in vista della sfida con la Fiorentina, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa; una gara ‘secca’, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, che andrà in scena domani (ore 21.00, diretta Italia 1) allo Stadio Franchi e che avrà il compito di designare l’avversaria del Napoli nel turno successivo.

Gli allenamenti dei nerazzurri non subiranno quindi soste; domattina la squadra effettuerà la classica rifinitura pregara e quindi mercoledì riprenderanno le normali sedute quotidiane fino a sabato, ultima tappa di avvicinamento alla sfida di campionato contro il Mantova in programma domenica (ore 17.15) allo Stadio “Martelli”

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