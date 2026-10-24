Primavera 2. Catanzaro-Pisa 2-1

CATANZARO. Martena, Curatelo, Cesnauskis, Panuccio (86′ Castro), Distante, Salvano, Fiorentino (86′ Saitta), Molon, Pellegrini (81′ Aloisio), Greco (75′ Sanogo), Gjoka (75′ Ciani). A disposizione. Gisotti, Oberti, Ribellino, Bruno, Socco, Vella, Rombolà, Qosja. Allenatore Costantino
PISA. Sebastiano, Bertacca (52′ Ietro), Neri, Bendinelli, Serafini, Rocca (46′ Saviozzi), Ribechini, Lucarelli (67′ Menicucci), Ghizzani, Mainardi (78′ Landucci), Masini (67′ Haidara). A disposizione. Guizzo, Carbonella, Miglianti, Bolognini, Lenzoni, Minisini, Ietro, Cangiano. Allenatore Veloso.
Arbitro. Martina Molinaro di Lamezia Terme. Assistenti. Giuliani-Pino
Reti. 2′ Gjoka, 9′ Masini, 55′ Pellegrini
Note. Ammoniti Lucarelli, Bendinelli, Bertacca, Cesnauskis, Molon, Pellegrini, Haidara. Recupero 2′ pt; 1′ st
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