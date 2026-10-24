Statistiche e Curiosità della sfida con il Verona

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domenica (Stadio “Bentegodi”, ore 17.15) il Verona, nel match valido per l’8° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Hellas Verona e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie BKT e mai hanno registrato una serie di pari più lunga nel torneo (tre anche tra il 1949 e il 1950). In generale sono 40 i precedenti tra le due formazioni nel torneo per un bilancio di 15 successi gialloblù, 12 vittorie nerazzurre e 13 pareggi.
- Dopo aver vinto, rimanendo imbattuto, 10 dei primi 13 incroci casalinghi contro il Pisa in Serie BKT, l’Hellas Verona ha poi ottenuto solo due successi nelle ultime sette sfide interne contro i nerazzurri (3N, 2P), rimanendo senza segnare in ben quattro di queste gare.
- L’Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (2V, 2N, 3P) ma dopo il pareggio contro il Catanzaro (2-2) nel turno più recente potrebbe impattare due sfide di fila in serie cadetta per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019 (tre in quel caso, con Fabio Grosso in panchina).
- Dopo i successi contro Vicenza (3-0) e Cremonese (3-1), il Pisa potrebbe ottenere tre vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2025. I nerazzurri, inoltre, potrebbero realizzare almeno tre gol per più di due partita di fila per la seconda volta nella loro storia nel torneo, dopo esserci già riusciti tra gennaio e febbraio 1939 (tre).
- Nessuna squadra è andata a bersaglio con più giocatori diversi rispetto al Pisa in questa Serie BKT: 10, come la capolista Palermo e quattro in più rispetto all’Hellas Verona, avversaria di giornata. Sia gialloblù che nerazzurri hanno realizzato 14 gol nelle prime sette giornate del torneo, meno solamente rispetto alle 16 dei rosanero.
- Daniel Mosquera ha segnato tre doppiette nelle sue prime tre presenze in Serie BKT, l’ultimo giocatore a realizzare almeno quattro marcature multiple di fila nella competizione è stato Massimo Coda nel marzo 2021 (quattro doppiette con la maglia del Lecce in quel caso). Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Raphinha ha messo a segno più marcature multiple di Mosquera (tre come Klaus, Mbappé, Raimondo e Yamal).
- Stefano Moreo è, insieme a Denis Johnsen, uno dei soli due calciatori di questo campionato capaci, almeno due volte, di andare a segno e fornire assist in un singolo match di questa Serie BKT. Moreo, inoltre, potrebbe andare a segno per due gare di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Cosenza e Modena in quel caso).
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