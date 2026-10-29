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La Primavera ospita il Bari; Under 13 in campo contro l’Entella

Sono due gli appuntamenti principali del weekend di gare del settore maschile dell’Academy nerazzurra.

La Primavera di Miguel Veloso, dopo il ko in Coppa Italia, proverà a ripartire ospitando il Bari; gli Under 17 saranno invece impegnati a Carrara, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva. Attesa anche per la sfida con la Virtus Entella che vedrà protagonisti gli Under 13 (nella foto)

PRIMAVERA 2
Pisa-Bari (domenica, ore 11:00)
Stadio Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (Pi)

UNDER 17
Carrarese-Pisa (domenica, ore 15:30)
Campo Paolo Deste, Piazza Almo Baracchini, 1 54033 Carrara (MS)

UNDER 14
Pisa-Virtus Entella (domenica, ore 11:00)
Stadio Corsi, Via G. Di Vittorio, Calcinaia (PI)

UNDER 13
Pisa-Virtus Entella (domenica, ore 12:00)
Campo Masoni, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

ESORDIENTI 2° anno
Zambra-Pisa (domenica, ore 9:30)
Campo Menicucci F., Via Cammeo, Zambra – Cascina (PI)

ESORDIENTI 1° anno
Pisa-Calci 2016 Sq.B (domenica, ore 10:30)
Campo Masoni C9, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

PULCINI 2 anno
Pisa S.Sq.B-Fratres Perignano (domenica, ore 09:15)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato

PULCINI 1 anno 7v7
Pisa-Bellaria Cappuccini Sq.B (sabato, ore 16:00)
Campo Masoni C9, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia

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