INFO BIGLIETTI: ARCONATESE-PONTEDERA

Informativa biglietti per Arconatese-Pontedera, gara valevole per la decima giornata di Serie D Girone D, in programma domenica 1 novembre 2026, alle ore 14:30, allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella (VA).
I tagliandi per assistere all’incontro saranno acquistabili direttamente alla biglietteria dello Stadio, al prezzo unico di €10,00.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube “G.S. Arconatese 1926”.
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