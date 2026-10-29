Le Under 12 di scena allo “Scirea”; Juniores a Carrara

Cinque gare in programma nel weekend del settore femminile delle giovanili nerazzurre.
Le Juniores sono chiamate ad un difficile confronto sul campo della Carrarese, mentre le Under 17 scenderanno in campo a Prato. Tutte impegnate in casa le altre squadre: per le Under 12 (nella foto) sfida alle Colline Pisane
JUNIORES
Carrarese-Pisa (sabato, ore 17:30)
Campo Il Gaggio, Via Europa snc, Luni (SP)
UNDER 17
Nova Prato Academy-Pisa (domenica, ore 15:00)
Campo Nelli A. Ε.Α., Piazza Oglio 13, Oste – Montemurlo (PO)
UNDER 15
Pisa-Folgor Marlia (sabato, ore 18:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 12
Pisa S.Sq.B-Colline Pisane (domenica, ore 10:30)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
PULCINE
Pisa-San Giuliano Sq.B (domenica, ore 09:30)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
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