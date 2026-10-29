Pisa-Sud Tirol, info accrediti

In occasione della gara Pisa-Sud Tirol, valida per la 11° giornata del Campionato Serie BKT e in programma sabato 7 novembre 2026 (ore 15.00) alla Cetilar® Arena, la Società Pisa Sporting Club comunica che al seguente link

https://pisasportingclub.ticketone.it/accrediti/home

sarà attivo, solo ed esclusivamente fino alle ore 13.00 di martedì 3 novembre 2026, il portale di accreditamento per le seguenti categorie

– Accrediti Tessere Federali (A.I.A. – C.O.N.I. – F.I.G.C.)

– Accrediti Persone con Disabilità

– Accrediti Stampa. Unitamente alla richiesta tramite il portale suddetto si prega di inviare una mail all’indirizzo comunicazione@pisasportingclub.com. Nella valutazione delle richieste si terrà conto delle seguenti priorità:

1. Media titolari di Diritti (Rights Holders);

2. Media Nazionali e Internazionali (stampa scritta e Non-Rights Holders);

3. Media Locali (stampa scritta e Non-Rights Holders);

4. Siti web

N.B. Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da siti web non registrati come testate presso i Tribunali o da semplici blog o da freelancer sprovvisti di lettera di incarico per l’evento.

Procedura

– Registrazione sul portale di accreditamento

– Richiesta di Pass per la partita in oggetto (qualora si fosse già in possesso di un valido titolo di accesso per la gara a cui si è interessati, è necessario cederlo prima di eseguire la procedura)

– Ricevimento della mail di conferma sull’eventuale rilascio dell’accredito (la sola registrazione/richiesta non è da considerarsi in alcun caso sufficiente)

Si prega, infine, di prendere visione del regolamento vigente all’interno della Cetilar Arena

https://pisasportingclub.com/ticket/regolamento/

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