Pisa-Palermo 3-3

PISA. Confente, Bozhinov, Angori, Leris, Pittarello (70′ Petagna), Primasso (97′ Canestrelli), Loyola (70′ Vural), Marras, Correia, Moreo, Zanon (70′ Rao). A disposizione. Scuffet, Caracciolo, Ferrah, Coppola, Piccinini, Denoon, Leone, Bettazzi. Allenatore Bianco.
PALERMO. Perin, Augello, Ranocchia (46′ Hernani), Gyasi (46′ Vavassori), Bani (33′ Magnani), Johnsen, Pohjanpalo (81′ Ceccaroni), Estevez, Pierozzi (62′ Cassandro), Peda, Mazzitelli. A disposizione. Nespola, Fortin, Gomes, Segre, Bozzolan, Gabrielloni. Allenatore Inzaghi.
Arbitro. Daniele Chiffi di Padova. Assistenti. Tegoni-Colaianni. 4° Ufficiale. Arena. Var. Di Paolo. Avar. Cosso
Reti. 26′ Pittarello, 40′ Pittarello, 53′ Johnsen, 57′ Peda, 69′ Vavassori, 80′ Marras.
Note. Ammoniti Primasso, Loyola. Recupero 3′ pt; 7′ st.
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