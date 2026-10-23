Le Juniores sfidano la Rondinella

Ricco programma di gare per il settore femminile dell’Academy Nerazzurra.
L’appuntamento clou del weekend è sicuramente la sfida interna delle Juniores (nella foto) con la Rondinella, ma i riflettori saranno accesi anche sul match delle Under 17, attese dalla Carrarese allo “Scirea” di Arena Metato. Questo il programma completo:
JUNIORES
Pisa-Rondinella Marzocco (sabato, ore 17:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 17
Pisa-Carrarese (domenica, ore 10:30)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 15
Aglianese Sq.B-Pisa (domenica, ore 11:00)
Campo Caramelli, Via Palandra 1, Quarrata (PT)
UNDER 12
Bellaria Cappuccini Sq.B-Pisa (domenica, ore 09:15)
Campo Orsini F., Viale Europa, Pontedera (PI)
PULCINE
S. Prospero Scintilla-Pisa (sabato, ore 16:00)
Gemignani R. C7, Via Oratoio 230/A, Pisa
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