Primavera impegnata a Catanzaro: doppia sfida col Sassuolo per U16 e U15

La Primavera si prepara ad affrontare in trasferta il Catanzaro per dare continuità al bel successo interno di sette giorni fa; l’impegno dei ragazzi di Miguel Veloso è uno degli appuntamenti principali di un weekend di gare molto interessanti per l’Academy maschile del Pisa Sporting Club.
Con gli Under 17 a riposo, l’attenzione è rivolta poi al doppio impegno casalingo di Under 16 e Under 15 con il Sassuolo. Questo il programma completo
PRIMAVERA 2
Catanzaro-Pisa (sabato, ore 14:30)
Stadio A. Curto, Via Melito Porto Salvo, Catanzaro
UNDER 16
Pisa-Sassuolo (domenica, ore 15:30)
Stadio Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 15
Pisa-Sassuolo (domenica, ore 13:30)
Stadio Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
ESORDIENTI 2° ANNO 9V9
Pisa-Bellaria Cappuccini Sq.B (domenica, ore 9:00)
Campo Masoni C9, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia
ESORDIENTI 1° ANNO 9V9
Soccer Ponsacco Sq.B-Pisa (domenica, ore 9:00)
Campo I Poggini, Via B. Buozzi 135, Ponsacco (PI)
PULCINI 2 ANNO 7V7
Bellaria Cappuccini Sq.B-Pisa (sabato, ore 16:30)
Campo Orsini F., Viale Europa, Pontedera (PI)
PULCINI 1 ANNO 7V7
San Giuliano Sq.B-Pisa (sabato, ore 15:45)
Campo Bui G. Sussidiario. E.A., Via Marino Dinucci, San Giuliano Terme (PI)
PRIMI CALCI 8 ANNI 5V5
Atletico Cascina Sq.B-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo Spazzavento C5, Via Traversa di Fosso Vecchio, Cascina (PI)
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