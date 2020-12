Sbarca in rete il nuovissimo shop online arancione

La U.S. Pistoiese è felice di annunciare il lancio del suo nuovo shop online. Da oggi sarà infatti disponibile sul sito www.uspistoiese1921.it (nell’apposita sezione, in alto a sinistra https://shop.uspistoiese1921.it/) tutto il catalogo di prodotti e del merchandising degli Arancioni: dalla maglia del Centenario alla Polo celebrativa, dai pack scuola ed ufficio fino alle borracce per proseguire con i progetti legati alla sostenibilità ambientale ormai intrapresi da tempo. Le maglie ufficiali, sia quelle home che away, saranno personalizzabili con un nome e un numero a scelta, oppure sarà possibile acquistare quella del proprio giocatore preferito. Un progetto importante ed ambizioso fortemente voluto dalla Società per avvicinarsi ulteriormente alla città ed ai suoi tifosi, e per permettere a tutti, anche i più lontani, di poter acquistare e quindi avere sempre vicino i colori della Pistoiese.