Un abbraccio a Mauro Bellugi

La notizia dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto l’ex arancione Mauro Bellugi, apparsa ieri su tutti gli organi di informazione, ha colpito al cuore anche la Pistoiese, che ha avuto l’onore di annoverare il fortissimo difensore tra le proprie fila nel momento più alto della sua storia, Mauro vestì infatti la maglia dell’Olandesina in Serie A, nella Stagione 1980/81. La U.S. Pistoiese 1921 rivolge a Bellugi i migliori auguri di pronta guarigione, rallegrata comunque dall’energia del grande campione, che ha fatto sapere di essere pronto a ripartire con lo stesso spirito indomito che ha contraddistinto tutta la sua vita e spera che possa essere gratificata della sua presenza, per riabbracciarlo, in occasione del centesimo compleanno del club.