Si informa che la US Pistoiese 1921 ha provveduto alla cessione a titolo definitivo del giocatore Andres Llamas, classe 1998, al Carpi, 49 presenze e una rete in due stagioni e mezzo in maglia arancione. Al giocatore rivolgiamo un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Contestualmente si comunica la cessione a titolo temporaneo del giocatore Sildi Lakti (2002) al Sasso Marconi (Serie D).