Pontedera – Pistoiese. Qui le note salienti

La Pistoiese affronta la difficile trasferta con molte defezioni causa Covid o indisposizioni. Pistoiese in campo con il 3-5-2. Perucchini, Baldan, Varga, Solerio, Pierozzi, Valiani, Pezzi, Spinozzi, Simonti, Chinellato, Rovaglia.

Pistoiese in maglia blu, calzoncini e calzettoni arancio.

Inizio spumeggiante della Pistoiese.

6′ Pezzi prova dalla distanza. Parata

8′ tenta dai 25 metri Spinozzi alta.

11′ Chinellato calcia fuori dall’area piccola al volo su cross di Pierozzi

19′ Valiani conclude un attacco insistito con tiro alto da fuori area.

23′ ammonito Solerio.

26′ su cross di Simonti che passa tutta l’area calcia Pierozzi alto.

31′ Chinellato strattonato in area.

43′ prova Pezzi da fuori area. Alto.

Un minuto di recupero.

46′ prima azione, primo tiro. E goal del Pontedera. Una vera mazzata. Un primo tempo giocato a senso unico. È un’azione confusa una mancata sforbiciata di Magrassi, si ostacolano i difensori, la palla resta lì e Catanese la scaraventa alle spalle di Perucchini.

SECONDO TEMPO

1′ raddoppio di Milani con un tiro da fuori fi rara forza e precisione.

9′ da fuori prova su punizione Valiani. Fuori.

13′ Rovaglia calcia a lato.

21′ fuori Simonti e Rovaglia, dentro Lo Faso e Maurizi.

25′ ammonito Baldan.

28′ prova da fuori Spinozzi. Para il portiere.

35′ Rondinella per Valiani.

37′ Renzi per Pierozzi

44′ prova Maurizi da dentro l’area. Para il portiere.

47′ in contropiede Bardini fuori di poco.

Finisce con una amara sconfitta orange. Molto da recriminare in una gara iniziata con ben sei defezioni. Primo tempo dominato e rete subita nel recupero. Secondo tempo pronti via e raddoppio. Grande amarezza, come si dice: questo è il calcio. Ti dà e ti toglie. Crederci più che mai.