La Us Pistoiese 1921 informa che, in relazione al COMUNICATO N. 356/DIV – 10 MARZO 2021, la gara Olbia-Pistoiese, in programma sabato 13 marzo 2021, Stadio “Bruno Nespoli”, di Olbia, è stata rinviata a data da destinarsi, per motivi sanitari.

Ecco il testo del dispositivo:

2021-356DIV