Minardi, Sabotic e Tempesti sono calciatori della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 comunica che in data odierna sono stati sottoscritti e depositati i contratti dei calciatori: Viviano Minardi, Minel Sabotic e Pietro Tempesti, tutti svincolati, che da oggi sono ufficialmente arancioni, a titolo definitivo.

Minardi e Sabotic hanno firmato un contratto in scadenza 30 Giugno 2022, mentre per Tempesti c’è un biennale che scadrà il 30 Giugno 2023.

Ecco i loro profili:

VIVIANO MINARDI

Nato il 15 Giugno 1998 a Cosenza. Una storia molto particolare la sua. Cresciuto nel Cosenza, la squadra della sua città natale, ha debuttato in Serie C con la maglia dei calabresi a diciassette anni. Poi il salto nelle giovanili del Genoa che dopo due stagioni lo cede in prestito alla Pistoiese. In maglia arancione esplode nell’annata 2017/18 quando a soli 19 anni colleziona 33 presenze 4 goal e tre assist. A gennaio 2018 il prestito si trasforma in definitivo, firmando per due anni e mezzo. Purtroppo proprio nella prima partita di campionato contro la Pro Patria subisce una frattura al piede che lo mette fuori causa fino alla stagione 2020/21 quando torna in campo con la casacca del Prato, in Serie D, disputando una grande annata, condita con 34 presenze e sei goal.

MINEL SABOTIC

Nato il 20 Gennaio 1994 in Montenegro. Difensore centrale esperto e affidabile, alto 186 centimetri, con una carriera importante in cui ha fatto registrare 179 presenze, tre reti e un assist in Serie C, vestendo le maglie di: Reggiana (tre stagioni), Pisa, Albinoleffe e Carpi. Ha giocato anche un anno in Serie D nelle fila della Correggese. Per il suo rendimento elevato più volte è stato vicino ad approdare alla categoria superiore.

PIETRO TEMPESTI

Nato a Pistoia il 26 novembre 2001 è un prodotto del vivaio arancione. Nonostante non abbia ancora compiuto venti anni ha già al suo attivo 23 presenze nei professionisti, tutte con la maglia della Pistoiese: 6 nel campionato 2019/20 e 17 nella scorsa stagione, per 1212 minuti complessivi giocati in campionato. L’anno scorso firmò con la Pistoiese un contratto triennale. Centrocampista eclettico e dotato di buone qualità tecniche.