RicominCiamo! Ecco la Campagna Abbonamenti 2021/22

Si torna allo Stadio! Per una nuova stagione in serie C a sostenere gli arancioni, con un’importante novità: un unico prezzo per tutta la tribuna laterale.

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare che sta per prendere il via la Campagna Abbonamenti. Le tessere potranno essere sottoscritte nei settori: Tribuna Laterale Nord/Sud e Tribuna Centrale, per un massimo di 200 posti. Sarà garantito l’accesso anche in caso di “zona gialla”.

PREZZI ABBONAMENTI

Tribuna Laterale Nord e Sud (valido per 18 gare di campionato)

Intero: € 130,00

Ridotto Under 18: € 80,00 (fino al compimento del 18° anno di età)

Ridotto Under 14: € 10,00 (fino al compimento del 14° anno di età)

Tribuna Centrale

Corporate Hospitality (valido per 19 gare di campionato) – € 1.000,00

Gli abbonamenti saranno acquistabili esclusivamente presso la Biglietteria della Gradinata dello Stadio “Marcello Melani”, nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 2 Settembre: 17:00-19:00

Venerdì 3 Settembre: 17:00-19:00

Sabato 4 Settembre: 10:00-12:00 17:00-19:00

Domenica 5 Settembre: 10:00-12:00

Gli abbonamenti saranno caricati su tessera PVC personalizzata

Si precisa inoltre che, secondo il protocollo sanitario in vigore, non sarà possibile usufruire dell’abbonamento o del tagliando per la singola partita e quindi accedere allo stadio, se non in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).

BIGLIETTI SINGOLA GARA

Tribuna Laterale Nord e Sud

Intero € 13,00, Ridotto U18 € 8,00, Ridotto U14 € 2,00

Tribuna Centrale

Intero € 50,00