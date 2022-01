Luca Ricci passa a titolo definitivo alla Viterbese

La Us Pistoiese 1921 comunica di aver provveduto alla cessione a titolo definitivo alla Viterbese del difensore Luca Ricci.

Luca Ricci

Il giocatore classe 1989, arrivato in Estate dal Cesena, quest’anno ha fatto registrare 17 presenze e un goal. Per lui si trattava di un ritorno, avendo il medesimo già disputato mezzo campionato in maglia arancione da gennaio 2015 fino a fine annata. In quella occasione mettendo a referto 12 presenze senza realizzare reti.

A Luca giunga un sincero ‘in bocca al lupo’.