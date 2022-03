Entella – Pistoiese live. Finisce 3-1.

Tra poco va in scena la partita Entella – Pistoiese, un impegno molto difficile per la Pistoiese su un terreno in cui le squadre ospiti hanno raccolto pochissimo. Alessandrini presenta la squadra tipo, priva soltanto degli infortunati di lunga data,Valiani e Minardi, cui si aggiunge Stijepovic.

Ecco le note ufficiali:

Virtus Entella – Pistoiese



5′ Seculin protagonista di un intervento in tuffo su conclusione di Barlocco.

10′ per salvare un angolo su un retropasssggio Seculin serve involontariamente un attaccante che però da ottima posizione e porta semi sguarnita calcia al lato.

12′ insiste l’Entella che con Merkay calcia fuori di poco.

18′ squillo Pistoiese, Martina impegna Borra con una gran tiro dopo una corsa di trenta metri.

20′ gooolllll

Pistoiese in vantaggio. Segna Bocic che raccoglie un errato disimpegno del portiere. 0-1.

33′ i guantoni di Seculin dicono no a una perentoria conclusione di Barlocco.

38′ grande azione personale di Palmieri che parte da centrocampo entra in area e calcia sulla traversa.

41′ su punizione di Schenetti testa di Magrassi ci mette una pezza Seculin.

Frazione che si chiude con gli arancioni avanti grazie ad una prova di sofferenza e vigore.

II TEMPO

48′ Vano di testa alto.

55′ travolgente Martina si salva in angolo l’Entella.

56′ palla goal per Sottini che calcia al lato su azione da angolo.

63′ Doppio miracolo di Seculin su conclusioni a botta sicura.

66′ esce Bocic entra Di Massimo esce Martina entra Paolini esce Sottini entra Venturini.

69′ pareggia il Cesena con Lescano con un colpo di testa su cross dalla destra. Si rianima il pubblico. La rete è figlia di un pressing asfissiante e grande agonismo dei liguri con la Pistoiese che aveva ribattuto colpo su colpo. 1-1.

73′ ci prova Paolini dalla distanza. Fuori.

79′ raddoppio Entella segna Merkaj con un dosato pallonetto. 2-1

86′ finisce il sogno di riportare a casa punti da questo campo difficilissimo triplica il Cesena con Karic con una conclusione da distanza ravvicinata. 3-1.

5′ di recupero.

La Pistoiese é sotto di due goal nonostante una prestazione di spessore. Ha trovato una squadra che in casa si esalta e nell’occasione si dimostra pure molto determinata e a tratti rabbiosa.

94′ azione di orgoglio della Pistoiese che con Vano sfiora il goal al termine di una bella iniziativa di Folprecht.

Finisce con una sconfitta arancione, ma con la squadra salutata dai tifosi con affetto.

Tabellino finale:

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Cleur, Sadiki, Pellizzer, Barlocco (Di Cosmo al 10′ st); Karic, Paolucci (Rada al 32′ st), Palmieri (Meazzi al 32′ st), Schenetti (Dessena al 40′ st); Merkaj, Magrassi (Lescano al 10′ st). A disposizione: Siaulys, Morra, Lipani, Banfi, Chiosa, Silvestre, Pavic. Allenatore: Volpe.

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini (Venturini al 21′ st); Mezzoni (Pinzauti al 40′ st), Folprecht, Marcucci (Pertica al 36′ st), Suciu, Martina (Paolini al 21′ st); Vano, Bocic (Di Massimo al 21′ st). A disposizione: Pozzi, Crespi, Nica, Florentine, Castellano, Basani, D’Antoni. Allenatore: Alessandrini.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato da Ravera di Lodi e Tchato di Aprilia. Quarto ufficiale: Vacca di Saronno.

RETI: 20′ Bocic, 69′ Lescano, 86′ Karic.