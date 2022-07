La società US Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo del portiere lituano Kajus Urbietis, ex Recanatese, nazionale Under 21 del suo paese.

Il giovane, classe 2001, ha vinto un campionato di Serie D con il Matelica, per poi difendere, l’anno successivo, la porta del Latte Dolce in Sardegna.

L’articolo Kajus Urbietis è il nuovo portiere della Pistoiese proviene da US Pistoiese 1921.