Matteo Barzotti è un giocatore della Pistoiese

La società US Pistoiese 1921 è lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante ex Sangiuliano City, Matteo Barzotti, classe 1992. Barzotti è una seconda punta che sa vedere la porta, per lui infatti la doppia cifra in Serie D è stata una costante in carriera.

L’attaccante di Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, ha disputato circa 350 partite in serie D segnando 97 reti. Ha iniziato con la Caratese nel 2010, proseguendo la carriera con Olgiatese, Caronnese, Monza, Seregno, Fanfulla, Vigasio, Brusaporto, Nibionnoggiono. Nella passata stagione ha ottenuto la promozione con il Sangiuliano City segnando 14 reti in 35 partite.

