Pistoiese: allenamento odierno al campo Turchi

Nel pomeriggio la formazione arancione ha svolto il consueto allenamento presso il campo sportivo “E. Turchi”, in preparazione all’amichevole contro il Poggibonsi. Sotto la guida di mister Cascione e dello staff, la squadra ha iniziato con il riscaldamento tecnico per poi passare ad esercizi atletici e tattici.

Alla sessione pomeridiana hanno partecipato anche i rientranti Manuele Giustarini, Maikol Benassi e Andrea Caponi. I primi due sono entrambi pienamente recuperati dai rispettivi problemi fisici ed hanno partecipato all’allenamento con il gruppo. Lavoro differenziato invece per il centrocampista, il quale nei prossimi giorni tornerà a pieno regime. Unico assente Gaston Corado, in permesso per motivi personali.

Per quanto concerne la partita di mercoledì, si comunica inoltre un’ulteriore apertura della biglietteria dello stadio anche nel pomeriggio di martedì con orario 16-18.

