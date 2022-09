Serie D, 1a giornata: Pistoiese-United Riccione 0-0

Termina a reti bianche l’esordio in campionato della nuova Pistoiese targata Cascione nella prima giornata del girone D della Serie D 2022/23, scesa in campo al Melani per affrontare lo United Riccione. Gli arancioni partono meglio e mettono in difficoltà gli ospiti fin dai primi minuti, con il tentativo di Barbuti bloccato sulla linea. I ragazzi di mister Cascione riescono anche a portarsi avanti nel punteggio, ma la rete di Barzotti è annullata per fuorigioco.

La partita prosegue su binari equilibrati fino all’intervallo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 e poche ulteriori occasioni da ambo le parti. Nella ripresa, nonostante i cambi effettuati dai mister, il match non decolla e le chances da gol restano poche. Da segnalare un bel tiro da fuori di Macrì per i padroni di casa, deviato in angolo dall’estremo difensore avversario.

La Pistoiese tenta il colpaccio fino all’ultimo ma i tentativi, poco precisi, non danno il risultato sperato. Primo punto in campionato per gli arancioni, costretti a dividersi la posta in gioco con i romagnoli.

TABELLINO PISTOIESE-RICCIONE 0-0

PISTOIESE (4-4-2): Urbietis; Biagioni, Benassi, Viscomi, Arcuri; Sighinolfi (23’ st Florentine), Caponi, Davì, Barzotti; Barbuti (13’ st Corado), Macrì (30’ st Giustarini). A disp.: Magri, Basani, Mehic, Di Biase, Sottili, Evangelista. All.: Cascione.

UNITED RICCIONE (4-3-3): Pezzolato; Contessa, Scrosta, Colacicchi (42’ st Rinaldi), Colombo; Abonckelet (25’ st Gambino), Benedetti, Lordkipanidze; Ferrara (30’ st Panaioli), D’Antoni (28′ st Padovan), Zappa (25’ st Silvestri).A disp.: De Fazio, Capicchioni, Catania, Biguzzi. All.: Gori.

Arbitro: Raineri di Como.

Ammoniti: Ferrara, Scrosta, Arcuri, Benedetti, Lordkipanidze.

