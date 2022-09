San Donato Tavarnelle – Rimini, mister Magrini: “Dobbiamo credere nei nostri mezzi” – VIDEO

Il San Donato Tavarnelle conquista il suo primo punto in Lega Pro fra le mura amiche del ‘Brilli Peri’ di Montevarchi.

La prima rete fra i professionisti viene messa a segno al 62′ da Matteo Gorelli, abile con un colpo di testa a spingere la sfera in fondo al sacco.

In sala stampa le parole di mister Magrini: “Sì, c’è stata un po’ di emozione da parte della squadra. La gara è stata abbastanza equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre. Dopo averla recuperata, abbiamo provato anche a vincerla ma c’è stata un po’ di stanchezza. Avevamo in campo ben 5 giovani dall’inizio rispetto a una squadra molto più esperta di noi. La squadra mi è piaciuta con un buono sviluppo in mezzo al campo. Adesso cerchiamo di migliorare sulla finalizzazione, frenata anche dalla bravura del Rimini. Il risultato più giusto è il pareggio. Alla squadra chiedo sempre di giocare e farlo per vincere, consapevoli che siamo più tecnici che fisici. Crediamo nelle nostre possibilità e mezzi, i miei giocatori non mollano mai e si allenano con grande spirito ed intensità. L’obiettivo è quello di arrivare ad una salvezza tranquilla. Sarebbe un grave errore accontentarsi ed allenarsi con troppa sufficienza, dobbiamo essere bravi quotidianamente a mettere pressione alla squadra. Adesso aspettiamo giocatori del calibro di Regoli, Marzierli e Bovolon, i quali, una volta in condizione, ci permetteranno di crescere. Anche in centimetri“

IL TABELLINO: 1-1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani (79′ Montini); Sepe (64′ Rossi), Bovolon (79′ Regoli), Nunziatini (87′ Calamai); Russo, Noccioli (64′ Marzierli), Galligani. A disp.: Biagini, Ciurli, Borghi, Siniega, Contipelli, Ubaldi, Gjana,Viviani, Lozza. All.: Lamberto Magrini.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Regini; Delcarro (79′ Pasa), Tamasa, Tonelli (46′ Rossetti); Gabbianelli (67′ Rosso), Vano (69′ Mencagli), Piscitella (67′ Sereni). A disp.: Zaccagno, Haveri, Panelli, Cherubini, Acquistapace, Accursi, Lazzarini, De Rinaldis. All.: Marco Gaburro.

ARBITRO: Ramondino di Palermo, coad. da Taverna di Bergamo e Brunetti di Milano. Quarto uomo: Panettella di Bari.

RETI: 18′ Vano, 62′ Gorelli.