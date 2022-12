La US Pistoiese SSD ArL precisa, per l’ennesima volta, che le vicende relative a martedì 06/12 u.s. non sono relative né alla società, né ad alcun sponsor o partner commerciale. L’AU avv. Alessandro Gammieri ha già chiarito in più interventi pubblici la più totale estraneità alle vicende de quo da parte del club. La Us Pistoiese 1921, quindi, non ha nulla di cui informare – riguardo a situazioni totalmente aliene alla realtà orange – l’Amministrazione Pubblica con la quale si è aperta un confronto costruttivo sul futuro delle infrastrutture calcistiche cittadine, determinanti e fondamentali per poter sviluppare a lungo termine un serio progetto calcistico. Ci fa specie, inoltre, che si usi impropriamente il buon nome della US Pistoiese 1921 per speculazioni politiche. Il club ha regolarmente saldato la prima rata (con scadenza 30 novembre) della rateizzazione in corso, accordata secondo le norme legislative correnti. Siamo certi vi siano problematiche reali decisamente meritevoli di essere attenzionate e risolte.Infine, ulteriori chiarimenti circa gli ultimi avvenimenti riguardanti il sig. Lehmann verranno forniti il 22 dicembre ore 12 in conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio “Melani”.

L’articolo Comunicato stampa, precisazioni del club proviene da US Pistoiese 1921.