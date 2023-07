La società US Pistoiese 1921 annuncia l’arrivo dell’esterno d’attacco Hamza Oubakent. Classe 1995, ha vestito le maglie di Castelfranco, Vado e Ponsacco, ma nella passata stagione, come capitano del Corticella, ha trascinato i suoi con 10 reti in 38 presenze, segnando anche in finale Playoff su rigore.

Benvenuto in arancione Hamza!

L’articolo Oubakent é un nuovo calciatore della Pistoiese proviene da US Pistoiese 1921.