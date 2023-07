Simone Simeri in prestito alla Carrarese

Acquisizione temporanea dalla società Ssc Bari del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Simone Simeri per la Carrarese. “La Carrarese è il profilo di club che cercavo perché in costante ascesa.

Non sono mancati diversi corteggiamenti altrui ma già in fase di trattativa la società mi ha fatto sentire importante. Non ci poniamo limiti perché la squadra si sta plasmando a livelli importanti”, le sue prime parle.

Classe 93, abituato a indossare maglie importanti in serie C come quella del Bari o in serie B come quella dell’Ascoli.

98 i goal messi a segno in carriera per il centravanti di Napoli.

Nell’ultima stagione è stato trascinatore dell’Imolese con sette reti in quindici presenze.