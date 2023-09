Per la gara di domenica 1 ottobre (calcio d’inizio alle 15) contro il Carpi in programma al “Marcello Melani”, l’U.S. Pistoiese 1921 lancia la promozione “Festa dei Nonni”.

In cosa consiste?

E’ semplice: portando tuo/a nipote allo stadio, questo – se Under 14 – pagherà il prezzo simbolico di un euro. La tariffa è valida solo presso la biglietteria del “Melani” ed esclusivamente per la partita casalinga contro il Carpi.