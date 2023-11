Il 13 dicembre arriva il Primo Memorial Mario Frustalupi

E’ con grande soddisfazione ed emozione che l’U.S. Pistoiese 1921 annuncia la nascita del Memorial Mario Frustalupi, un quadrangolare giovanile a scopo benefico che si terrà presso lo stadio “Marcello Melani” di Pistoia il 13 dicembre 2023. La manifestazione, organizzata dalla società arancione, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia, del Coni, della Lega Nazionale Dilettanti, dell’Associazione Italiana Calciatori, di Sport e Salute e di Telethon.

Telethon al quale verrà devoluto l’intero ricavato. Tutti i partecipanti potranno donare la cifra che riterranno più congrua presso l’apposito banco, ricevendo in cambio dei doni, in particolare dei cuori di cioccolato. Una volta terminato il torneo, verrà annunciata la somma raccolta.

I calciatori coinvolti saranno in tutto 68, equamente divisi fra maschi e femmine in quattro squadre. E’ previsto un girone all’italiana con sei gare complessive. Ne saranno disputate due in contemporanea dividendo il campo per il calcio a 9. Le partite avranno una durata di due tempi, ciascuno da 12 minuti, con cambi illimitati e liberi. L’inizio delle sfide è fissato alle 18, mentre l’apertura dei cancelli sarà alle 17. Alle 17:30 invece ecco la presentazione del Memorial e della figura di Mario Frustalupi. Alle 20, una volta terminato il torneo, verranno assegnati i vari premi, ossia alla formazione vincitrice, quella che avrà mostrato maggiore Fair Play e i riconoscimenti individuali.