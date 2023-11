Conference League, la Fiorentina si qualifica stasera se…

Il Cammino dei Viola verso gli Ottavi di Finale

Dopo il doppio successo contro il Cukaricki, la Fiorentina si trova al comando del Gruppo F nella Conference League, ma la qualificazione agli ottavi di finale è ancora da conquistare.

Cosa deve fare la Fiorentina per passare il turno

Esaminiamo le possibili combinazioni e le probabilità che consentirebbero ai viola di garantirsi un posto nella fase a eliminazione diretta della competizione.

Attualmente, la classifica del Gruppo F è guidata dalla Fiorentina con 8 punti, seguita da Ferencvaros e Genk, entrambe a quota 6 punti, mentre il Cukaricki è a zero punti.

La squadra di Vincenzo Italiano ha il destino nelle proprie mani, ma cosa deve accadere nelle prossime due partite per assicurarsi la qualificazione?

Scenario Attuale

Fiorentina : 8 punti (+7 differenza reti)

: 8 punti (+7 differenza reti) Ferencvaros : 6 punti (+2 differenza reti)

: 6 punti (+2 differenza reti) Genk : 6 punti (+2 differenza reti)

: 6 punti (+2 differenza reti) Cukaricki: 0 punti (-11 differenza reti)

Calendario della Fiorentina

30 novembre 2023: Fiorentina vs Genk

14 dicembre 2023: Ferencvaros vs Fiorentina

Regolamento della Conference League

La prima classificata accede direttamente agli ottavi di finale.

accede direttamente agli ottavi di finale. La seconda classificata gioca uno spareggio contro una delle terze classificate dei gironi di Europa League.

La Fiorentina si qualifica direttamente agli Ottavi se

Vince contro il Genk nel prossimo turno e il Ferencvaros non batte il Cukaricki. In questo caso, la Fiorentina si assicura anche il primo posto nel gruppo.

La Fiorentina si qualifica agli Ottavi se

Vince contro il Genk e il Ferencvaros. Vince contro il Genk o il Ferencvaros e pareggia l’altra partita. Perde contro Genk o Ferencvaros, ma vince l’altra partita. In questo caso, è necessario che la squadra che sconfigge la Fiorentina non vinca contro il Cukaricki.

La Fiorentina va agli Spareggi se

Perde contro Genk o Ferencvaros e vince l’altra partita. Inoltre, la squadra che batte la Fiorentina deve vincere contro il Cukaricki. Pareggia contro Genk e Ferencvaros e rimane davanti a entrambe in caso di arrivo in tre a pari punti. Perde contro Genk e pareggia contro Ferencvaros, e il Genk non perde contro il Cukaricki, ma il Ferencvaros non vince contro il Cukaricki. Perde contro Ferencvaros e pareggia contro Genk, e il Ferencvaros non perde contro il Cukaricki, ma il Genk non vince contro il Cukaricki.

Nota: Se la Fiorentina perde entrambe le partite, non avrà possibilità di qualificarsi.

In conclusione, la Fiorentina ha diverse strade per garantirsi la qualificazione, e molto dipenderà dalle prestazioni delle avversarie nelle prossime giornate. La squadra e i tifosi sono certamente in attesa di vedere come si svilupperanno gli ultimi 180 minuti di questa fase a gironi.