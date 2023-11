Prato-Pistoiese, il derby viene rinviato al 15 novembre

L’U.S. Pistoiese 1921 comunica che questa mattina si è riunito il Comitato provinciale di Prato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Prato Adriana Cogode, al quale hanno partecipato il Sindaco di Prato, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il primo del Compartimento Polfer Toscana, il presidente del Prato, i rappresentanti territoriali delle Autolinee Toscane ed Comandante della Polizia Municipale di Prato.

Considerate le operazioni di soccorso tecnico urgente e di assistenza alla popolazione tutt’ora in corso a seguito dell’emergenza alluvionale dello scorso 2 novembre, si è deciso di rinviare la partita fra Prato e Pistoiese, originariamente in programma domenica 12 novembre, al prossimo 15 novembre alle ore 19:45. La capienza dello stadio viene confermato per un massimo di 2000 persone, di cui 100 appartenenti alla tifoseria ospite, che potrà acquisire i biglietti per l’incontro unicamente online.