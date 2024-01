La Pistoiese piange la scomparsa di Roberto Mangani

L’Us Pistoiese 1921 piange la scomparsa all’età di 89 anni di Roberto Mangani, attaccante che ha vestito la casacca arancione per quattro stagioni, a cavallo fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio di quelli Sessanta.

Fondamentale il suo apporto per la promozione in Serie C della società nell’annata 1958/59, quando siglò la bellezza di 27 reti. Un bottino ripetuto esattamente nella stagione successiva, nonostante il salto di categoria. Dopo il passaggio all’Anconitana, Mangani tornò a Pistoia. Alla famiglia e a tutti i cari di Roberto vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Us Pistoiese 1921.