Ufficiali gli arrivi di Malusci, Del Rosso, Cordato, Frijia, Bailo e Milani

L’Us Pistoiese 1921 comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli Fc 1920 per il prestito fino al termine della stagione corrente di Niccolò Malusci. Classe 2006, di ruolo difensore, è alla prima esperienza a livello di Prima Squadra.

Contestualmente, la società rende noto di aver messo sotto contratto gli svincolati Tommaso Leon Del Rosso, Luigi Cordato, Francesco Frijia, Federico Bailo e Andrea Milani.

Il primo è un centrocampista classe 2002, proveniente dal Seravezza Pozzi, con il quale nel Girone E di Serie D ha collezionato 12 presenze in questa annata. Nel complesso sono 57 i gettoni in D, viste le esperienze anche al Follonica Gavorrano e al Prato. Cordato invece è un terzino sinistro classe 2023, reduce da una prima parte di annata trascorsa in forza all’Angri, nel Girone H (nove presenze in campionato e tre in Coppa Italia). Sono 61 i gettoni nella quarta serie, la maggior parte ottenuti con indosso la casacca dell’Afragolese.

Passando a Frijia, si tratta di un trequartista di 31 anni, che in passato ha militato nelle file di Poggibonsi, Sangimignano, Scandicci e Colligiana. Bailo è un difensore classe 2004, cresciuto fra Hellas Verona e Vicenza, che ha disputato tre partite in questa annata con il Treviso nel Girone C di Serie D. Infine, Milani è un’ala classe 2002 cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina. In carriera ha collezionato 13 presenze in Serie C con Monopoli e Monterosi Tuscia, e 14 (più cinque in Coppa Italia) in Serie D con il Pineto.

Inoltre, l’Us Pistoiese rende noto il rientro alla Virtus Entella – essendosi esaurito il prestito – di Gabriele Costa.