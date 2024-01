Sassuolo-Fiorentina, l’arbitro è Rosario Abisso

Assistenti: Vito Mastrodonato di Molfetta e Alex Cavallina di Parma. Quarto uomo: Giovanni Ayroldi di Molfetta. VAR / AVAR: Valerio Marini di Roma1 / Matteo Gariglio di Pinerolo.

Le statistiche dell’arbitro Abisso con Sassuolo e Fiorentina

Nei 5 precedenti con il fischietto di Palermo il Sassuolo ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio. Abisso e la Fiorentina invece si sono incrociati 2 volte in Coppa Italia e 11 volte in campionato, per un bilancio che recita 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando la Fiorentina vinse 1-0 contro il Lecce