Pistoiese, quale futuro? L’impegno del Sindaco

La notizia di oggi è questa: Maurizio De Simone, garante dimissionario del trust arancione e figura di spicco della Pistoiese, è stato arrestato in seguito a accuse di frode e reati fallimentari legati al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’ex proprietario del Trapani è coinvolto in una vicenda intricata che ha attirato l’attenzione della Procura: l’accusa include frode ai danni dell’Unione Europea, reati fallimentari e la produzione di false fatture. Questa situazione mette a rischio non solo la reputazione della Pistoiese, ma anche la sua stessa esistenza, con il rischio imminente di fallimento che incombe sulla società.

In risposta a questa crisi senza precedenti, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha preso la parola durante il consiglio comunale odierno, esprimendo profonda preoccupazione per le implicazioni di questa vicenda. Ha dichiarato: “Questa mattina siamo stati tutti colti di sorpresa da una notizia che va ben oltre il mondo dello sport. Al momento, ci sono ancora molti interrogativi e questa vicenda è in continua evoluzione. Ho già avviato un confronto con la Lega Calcio per valutare i possibili scenari futuri. Confido pienamente nelle forze dell’ordine e mi auguro che possano fare chiarezza su questa situazione così delicata, che coinvolge profondamente la nostra comunità. Pistoia è da sempre un baluardo della legalità e dell’etica, e faremo tutto il possibile per proteggere l’integrità della nostra città”.

Il sindaco Tomasi ha poi sottolineato l’importanza della trasparenza e della correttezza nell’amministrazione pubblica, ribadendo l’impegno del Comune nel rispettare rigorosamente le normative in materia di finanze pubbliche e impianti sportivi. Ha anche denunciato i presunti attacchi e le calunnie rivolte al Comune dalla società calcistica coinvolta nella vicenda, affermando che l’amministrazione comunale sarà determinata nel difendere l’onore e il prestigio della città di Pistoia.

In attesa di ulteriori sviluppi e di maggiori chiarimenti sull’eventuale coinvolgimento della Pistoiese nell’indagine in corso, l’intera comunità si prepara ad affrontare una crisi senza precedenti, con la speranza che la giustizia possa fare luce su questa intricata vicenda e che la città possa emergere da questa tempesta più forte di prima