Pistoiese in bilico: 2 giorni di tempo appena per pagare 4.000 euro

La Pistoiese si trova di fronte a una corsa contro il tempo per regolarizzare la propria situazione economica con la LND dopo i problemi nati con l’arresto di De Simone.

Con soli due giorni a disposizione, la squadra arancione si trova di fronte a una sfida cruciale: chi potrà pagare i 4.000 euro richiesti?

Il giovedì sta per volgere al termine senza grandi sviluppi sul fronte della squadra scrivono i colleghi di PistoiaSport. Gli allenamenti procedono regolarmente sotto la guida di Durante, mentre il focus rimane sulle questioni logistiche in vista della partita contro il Sangiuliano City.

Il principale tema che tiene con il fiato sospeso l’ambiente arancione è il pagamento di 4.000 euro richiesto dalla LND entro l’inizio della partita. Senza questo pagamento, la disputa della partita rischia di essere compromessa, come specificato nel regolamento della LND.

La domanda fondamentale rimane: chi sarà in grado di effettuare questo pagamento in così poco tempo?

Si parla di possibili investitori interessati a dare una mano alla Pistoiese, ma al momento nessuna cordata si è ancora ufficialmente manifestata. La mancanza di garanzie economiche per giocatori e staff, che sono ormai senza stipendio da diversi mesi, aggiunge ulteriori incertezze sul futuro della squadra.

Con il tempo che stringe, il futuro della Pistoiese sembra essere appeso a un filo sottile, e solo il tempo dirà quale sarà l’esito di questa delicata situazione.