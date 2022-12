Grazie a tutti gli sponsor che sono intervenuti alla cena di Natale

Ieri sera, all’hotel “Il Poeta”, si è svolta la consueta cena di Natale insieme a tutti i partner Granata. Eravate tantissimi e questo ci ha riempito d’orgoglio. Come sponsor siete una parte fondamentale del progetto Pontedera, e i risultati sportivi che stiamo ottenendo in questi anni sono anche merito del vostro supporto. Per questo vi ringraziamo ancora una volta e ci teniamo ad augurarvi nuovamente Buon Natale e Buone feste.