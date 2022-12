La Lucchese 1905 questa mattina ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca. La delegazione rossonera composta dal presidente Alessandro Vichi e dai giocatori Andrea Tiritiello, Davide Di Quinzio e Andrea Bianchimano è stata ricevuta dalla dottoressa Angelina Vaccaro, direttore della pediatria, dal dottor Spartaco Mencaroni, medico della direzione sanitaria e da Paola Gianni coordinatore infermieristico della pediatria. I giocatori ed il presidente hanno fatto visita ai piccoli degenti, portando loro un piccolo dono e qualche gadget rossonero, intrattenendosi anche con i genitori. Un momento molto significativo per i giocatori, che come ogni anno decidono di portare dei piccoli regali ai piccoli ricoverati. Non è mancata naturalmente la foto di rito con la maglia rossonera ed il gagliardetto davanti all’albero di Natale e alla mascotte del reparto assieme alla dottoressa Vaccaro, al dottor Mencaroni, alle dottoresse del reparto Franca Benucci e Cristina Mucaria, e ad alcune infermiere ed oss.

The post La Lucchese 1905 ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca first appeared on Lucchese 1905.