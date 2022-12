Castrovilli torna e segna. Non c’è gara con il Lugano, dilagano i viola

La Fiorentina ha ottenuto una rotonda vittoria contro il Lugano, con un risultato finale di 6-1. La squadra di Vincenzo Italiano ha dominato la partita sin dall’inizio, segnando due gol nel primo tempo e altrettanti nella ripresa. Inoltre, il Lugano è stato penalizzato dall’espulsione di un giocatore al 34′ per un brutto fallo, il che ha facilitato il compito dei padroni di casa.

La notizia più lieta per la Fiorentina è sicuramente il rientro di Gaetano Castrovilli, che era stato costretto a un lungo stop per un infortunio al ginocchio sinistro. Il giocatore è entrato in campo a quarto d’ora dalla fine e ha segnato il gol del 6-1, bagnando così il suo ritorno in campo.

In generale, la Fiorentina ha mostrato un buon livello di gioco e una buona solidità difensiva, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. Tuttavia, la vittoria contro il Lugano rappresenta un buon segnale in vista della ripresa del campionato, e la squadra può guardare al futuro con ottimismo.