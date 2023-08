Il Pontedera vince contro il Livorno che tiene bene il campo nonostante la differenza di categoria.

I gol della partita hanno messo in evidenza una buona efficacia realizzata per il Pontedera. Granata in vantaggio con Ianesi poi gara in discesa anche se le giocate di Cesarini e Frati hanno sfiorato il momentaneo pareggio per i padroni di casa.