Andrea Barberis ha firmato per il Pisa!

Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Barberis.

Il ritorno di Andrea Barberis

Centrocampista, classe 1993, Barberis torna a Pisa dieci anni dopo la stagione vissuta in nerazzurro e conclusasi con la sfortunata finale Playoff Serie C che vide peraltro una sua firma eccellente. L’esperienza a Pisa fu la prima della sua lunga e importante carriera da professionista proseguita poi con le maglie di Varese, Crotone e Monza sempre in Serie A e Serie B.

Il calciatore è a disposizione dello staff tecnico guidato da Alberto Aquilani.