Ultime ore per abbonarsi al Pontedera

Come fare per abbonarsi alla stagione granata in corso.

Dove

➖️ Giovedì 28 e Venerdì 29 settembre presso la segreteria dello stadio Mannucci

➖️ Fino a Sabato 30 settembre tramite www.etes.it

I PREZZI

👉🏻 Tribuna centrale: 300€

👉🏻 Tribuna laterale: 250€ (intero), 200€ (ridotto)

👉🏻 Rettilineo di tribuna: 180€ (intero), 140€ (ridotto)

👉🏻 Gradinata nord: 80€

ℹ️ Abbonamenti gratuiti per ragazzi e ragazze dai 12 al compimento dei 16 anni

ℹ️ Ogni tre abbonamenti sottoscritti il quarto sarà omaggio per ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni