Fine prestito, Samuele Angori torna ad Empoli

L’U.S. Città di Pontedera comunica la fine del prestito di Samuele Angori. Il laterale sinistro (classe 2003) rientra all’Empoli FC dopo cinque mesi.

In questa prima metà di stagione in maglia granata Angori ha totalizzato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C, condite da un gol (il suo primo tra i professionisti) e cinque assist.

Un rendimento di alto livello che gli ha permesso di entrare nel giro della Nazionale Under 20, con cui ha collezionato due presenze da titolare in Elite League.

“A Samuele va il ringraziamento per l’impegno e la professionalità, oltre ad un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera“, scrive la società granata.