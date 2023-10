Lorenzo Ignacchiti e Samuele Angori sono stati convocati dal Ct Alberto Bollini per la partita Italia-Polonia, in programma a Catanzaro venerdì 13 ottobre alle ore 18, valevole per il Torneo Elite.

Orgoglio e soddisfazione per tutta l’US Città di Pontedera, unica società di Serie C con due convocati nella selezione azzurra Under 20.