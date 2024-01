Pontedera: rinnovo per l’allenatore Canzi e il ds Zocchi

Nel corso della conferenza stampa convocata nel tardo pomeriggio di ieri, il presidente Simone Millozzi e i membri del Cda granata Rossano Signorini e Rosettano Navarra hanno annunciato il rinnovo di contratto biennale per mister Max Canzi e il direttore sportivo Moreno Zocchi.

Le parole dei protagonisti



Pres. Millozzi: “Tenevamo a essere qui soprattutto in questo momento per il calciomercato aperto e le questioni che hanno riguardato alcuni giocatori, ma noi avevamo preso un impegno come club e società, quello di sondare in terreno per i rinnovi di mister Canzi e il ds Zocchi. Volevamo garantire continuità e solidità al progetto sportivo e queste due figure rappresentano questo. Il rinnovo è biennale per entrambi, chiaramente con una clausola rescissoria, a dimostrazione che qua non c’è stato nessuno smantellamento, ma c’è la volontà di proseguire in un certo modo”.

Moreno Zocchi: “Voglio ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data, e chi mi ha portato qui, il dg Piero Ducci, ma voglio subito precisare una cosa per quel che riguarda il mercato. Ci sono state delle uscite, ma appunto nessuno smantellamento, e le condizioni per gli addii le abbiamo dettate noi, questo che si sappia. Non tratteniamo nessuno per forza, e abbiamo apprezzato l’onestà di chi ci ha parlato chiaramente. Per coloro che se ne sono andati, ci saranno i sostituti”.<



Massimiliano Canzi: “Aver trovato l’appoggio di tutti non fa altro che inorgoglirmi, così come inorgoglisce la programmazione del club, cosa rara in questa categoria: un accordo biennale dà a un mister la vera possibilità di lavorare, non solo per sé stesso. Per me era fondamentale sapere che il Direttore facesse lo stesso percorso, lo ringrazio e ringrazio anche i miei collaboratori perché i risultati si ottengono grazie a tutti. Qua mi sono trovato benissimo, con tutto l’ambiente e la proposta di rinnovo mi ha fatto davvero piacere”.<