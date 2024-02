Un primo tempo tempo non basta al Pontedera, passa la Torres

Nella sfida casalinga, il Pontedera subisce una sconfitta contro la Torres in una partita che ha visto i sardi prevalere nel secondo tempo. Nonostante il dominio nel primo tempo da parte del Pontedera, sono gli ospiti a portare a casa la vittoria.

La prima mezz’ora della partita è trascorsa senza scosse, ma nel finale del primo tempo è il Pontedera a prendere in mano il controllo del match. La squadra di casa ha cercato di costruire azioni pericolose. Il Pontedera ha avuto alcune opportunità nel primo tempo, con Ianesi e Delpupo che hanno cercato di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Tuttavia, nonostante l’alta intensità e il dominio nel finale del primo tempo, il Pontedera non è riuscito a concretizzare le opportunità create.

Il secondo tempo ha portato una svolta nella partita. Alla prima occasione per la Torres, gli ospiti sono andati in vantaggio con Scotto, che di testa ha superato Vivoli dopo un cross di Mastinu. Il Pontedera ha risposto prontamente con un tiro di Ianesi che ha colpito la traversa.

La Torres ha raddoppiato con Zambataro, che ha sfruttato un cross preciso di Scotto. Nonostante i cambi operati da mister Canzi, il Pontedera non è riuscito a recuperare. Simone Ganz è entrato in campo a metà della ripresa nel tentativo di rianimare la squadra, ma la Torres ha mantenuto il controllo.

Il gol di Ganz su corner, con un colpo di testa dopo un preciso cross di Provenzano, ha riaperto la partita quando forse era troppo tardi. Tuttavia, nonostante gli sforzi finali del Pontedera nei cinque minuti di recupero, la Torres ha difeso con successo il vantaggio, portando a casa una vittoria meritata.