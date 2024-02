Il pari è giusto, finisce senza reti tra Spal e Arezzo

Nella trasferta di Ferrara, l’Arezzo si è dimostrato una squadra di carattere, riuscendo a ottenere un pareggio prezioso in una partita che ha visto la squadra giocare con un uomo in meno per gran parte della ripresa.

Il primo tempo è stato equilibrato, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. La Spal, però, ha concesso alcune opportunità all’Arezzo. Prima Settembrini e poi Pattarello hanno avuto l’opportunità di sbloccare il punteggio, ma il capitano non ha trovato la coordinazione giusta, mentre il numero 10 ha colpito Valentini, vanificando l’azione.

All’inizio della ripresa, nessun cambio da parte degli allenatori, ma la partita ha preso una piega diversa quando Masetti è stato espulso al 10′. Nonostante l’uomo in meno, l’Arezzo ha dimostrato una notevole resistenza, reggendo alle sterili offensive della Spal.

Nel finale, la Spal ha cercato di sfondare la difesa avversaria, ma i giocatori amaranto hanno difeso con determinazione. Donati ha creato un momento di pericolo di testa, ma il portiere dell’Arezzo è stato attento.

Il risultato finale di 0-0 è giusto e rappresenta un punto prezioso per l’Arezzo. Da sottolineare la presenza di 200 tifosi amaranto nel settore ospiti, il massimo consentito dalle autorità di pubblica sicurezza. Insomma, la squadra di mister Indiani ha dimostrato di essere una squadra compatta e determinata, capace di reggere anche in situazioni difficili.