Rimonta amara per il Pontedera, il Pineto passa in extremis (2-3)

Un’amara sconfitta per il Pontedera, che ha visto sfumare un risultato positivo tra le mura amiche contro il Pineto, con un 2-3 finale che rende vana la rimonta.

Il match, almeno a livello psicologico, ha inflitto un duro colpo al Pontedera, specialmente considerando il modo in cui si è sviluppato il gioco. La squadra, sotto di due reti nel primo tempo, è riuscita a pareggiare grazie a un tocco di Angori e un potente tiro dal limite di Peli. Tuttavia, a 3 minuti dal termine, un maestoso sinistro di Lombardi ha condannato il Pontedera alla sua sconfitta casalinga numero sei.

La partita si è rivelata particolarmente amara per il Pontedera, che ha subito due gol in soli 4 minuti prima dell’intervallo. La squadra di Canzi ha mostrato spirito combattivo recuperando il punteggio, ma un colpo di sfortuna nella fase finale ha ribaltato la situazione.

Il Pineto ha preso il controllo con un micidiale uno-due poco dopo il 20′. Sannipoli ha servito un cross rasoterra per Gambale, che ha segnato facilmente, seguito da Njambe con un altro gol quasi identico. La difesa granata è stata messa in discussione in entrambe le situazioni.

Nella ripresa, il Pontedera ha iniziato forte, accorciando le distanze al 9′ con Angori, che ha segnato dopo un rimpallo tra Tonti e Ganz. Al 16′, Peli ha pareggiato con un potente tiro sotto la traversa. Nonostante i tentativi del Pontedera di ottenere i tre punti, Lombardi ha infranto le speranze a 3 minuti dalla fine con un magnifico sinistro.



Lo scontro che ha portato all’espulsione di Ingrosso nel Pineto ha acceso gli animi, ma nonostante la superiorità numerica nei sette minuti di recupero, il Pontedera non è riuscito a pareggiare andando a registrare la sesta sconfitta casalinga della stagione.