Cesena vincente, l’Arezzo si ferma sulla traversa

Il Cesena si impone 1-0 contro l’Arezzo in una partita che si è rivelata meno mission impossible del previsto.

Infatti, la formazione di Toscano, priva di Silvestri a causa di una frattura al setto nasale e con Shpendi non al massimo della forma, ha dovuto fare i conti con un Arezzo deciso e ben guidato.

Il Cesena, nonostante la mancanza di alcuni titolari, ha dimostrato di saper far fronte alle difficoltà. Ogunseye, rientrato in campo dal primo minuto, ha avuto bisogno di qualche minuto per entrare nel vivo del gioco, ma si è distinto per la sua aggressività, pur risultando talvolta falloso. Prestia, pur faticando più del solito nel contenere il robusto centravanti Ekuban, ha contribuito alla solidità difensiva. L’Arezzo, invece, vede la striscia senza vittorie allungarsi a cinque gare, subendo una sconfitta per 1-0 grazie a un’autorete di Chiosa. Cosa dire di più? Al quinto minuto di recupero, Gaddini recupera palla fuori area ma il suo destro colpisce la traversa e finisce fuori. Sarebbe stato un pari meritato.