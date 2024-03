4 gol nel derby che regala un punto a Pontedera e Lucchese

Nel derby sorpassi e controsorpassi. Primo tempo con la Lucchese in avanti, poi i granata in un minuto ribaltano tutto con i cambi di Canzi. Rizzo Pinna chiude la gara che aveva aperto.

Il risultato che serviva a tutti ma non aiuta nessuno era il pari. E il pari è arrivato, con il Pontedera che continua a non vincere in casa dal mese di gennaio mentre la Lucchese continua a non voler entrare nella zona play-off.

La partita soffre di questa tensione latente, anche se Gucher prova a cambiare gli equilibri con un tiro che sbatte sulla parte superiore della traversa. I granata escono dopo la mezzora, le occasioni latitano se non per un calcio piazzato di Ianesi.

La gara cambia poco dopo: Gucher lancia pe Rizzo Pinna che lanciato a rete batte Vivoli. 0-1 e colpo basso ai padroni di casa che non riescono a riorganizzare le idee lasciando spazio anche alle ripartenze rossonere.

Se in casa Lucchese Magnaghi era entrato per Yeboah, Canzi aspetta l’ora di gioco per cambiare fisionomia ai suoi. E lo fa alla grande: entrano Delpupo, Perretta e Benedetti al posto di Espeche, Cerretti e Lombardi. Delpupo dimostra la fiducia con due azioni pericolose ma prima del 65′ arriva il pari: Pretato cerca il secondo palo, il portiere non ci può arrivare. Non si fa a tempo a ripartire che arriva il raddoppio immediato: Delpupo, servito da Perretta, mette la freccia.

Finita? No. Nel finale la Lucchese riesce a scardinare la difesa granata ancora con un superbo Rizzo Pinna che mette nel sacco una palla arrivata dalla fascia. 2-2 e partita finita. Già, gli ultimi minuti e il recupero sono praticamente una sosta continua e non c’è più spazio per le emozioni. Un punto a testa, meglio che niente.